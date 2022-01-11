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Köylülerden altın arama çalışmalarına tepki

11 Ocak 2022 Salı 08:57

Aydın'da bulunan köylerinde altın arama çalışmalarına tepki gösteren köylüler eylem yaptı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, köylüler de arama çalışlarının yapıldığı alana girmek istedi. Bunun üzerine jandarma ve köylüler arasında gerginlik yaşandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde altın arama çalışmalarına tepki gösteren mahalle halkı eylem yaptı.

Dağyeniköy Mahallesi sakinleri, altın madeni arama faaliyeti olduğunu öne sürerek Söğüt alan mevkisinde toplandı.

Grup, "Temiz hava hakkımızdır", "Toprağıma dokuma" yazılı dövizler taşıyarak çalışmaların yapıldığı bölgeye yürüdü.

Jandarma, iş makinelerinin olduğu alanda yoğun güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinlerinin alana girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Gerginliğin yatıştırılmasıyla jandarma kontrolünde alanda inceleme yapan mahalleli daha sonra buradan ayrıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da eylem yapanlara destek verdi.

Öndeş, gazetecilere, "Altın her yerde olabilir ama incir sadece burada var. Onun için zeytinimize, incirimize ve havamıza sahip çıkacağız. Dünya üzerinde toprağa, suya ve tarıma önem verildiğini herkes görürken, biz yanlış yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Muammer Salık da "Biz buradan ekmek yiyoruz. İçme sularımızın dibine sondaj çakılıyor. Bu toprakları kimseye vermeyeceğiz. Araştırma dahi yaptırmayacağız." diye konuştu.

Meryem Çetin de tek geçim kaynaklarının tarım olduğunu belirterek tarım arazilerine zarar verilmesin diye eyleme katıldığını söyledi.
 

Etiketler; #aydın #köylü #altın arama #tepki #köylü eylem #germencik eylem
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