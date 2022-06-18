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Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 kişi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 167 kişi alacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 kişi alacak
18 Haziran 2022 Cumartesi 11:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 96 Büro Personeli, 6 Bahçıvan ve 65 Temizlik Personeli alımı yapılacaktır.


Başvurular elektronik ortamda 22/06/2022-/30/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.


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