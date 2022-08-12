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Kuşadası'nda belediye çalışanı bıçaklanarak öldürüldü!

Kuşadası'nda belediye çalışanı bıçaklanarak öldürüldü!
12 Ağustos 2022 Cuma 08:56

Aydın Kuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan 37 yaşındaki Ahmet Balsak, Almanya'dan tatile geldikleri öğrenilen komşuları C.A. ve B.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İki taraf arasında çıkan tartışmanın nedeni ise bilinmiyor

Olay, dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi 550 sokaktaki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Kuşadası Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak, henüz bilinmeyen nedenle komşuları C.A. ve B.A. ile tartışmaya başladı. Balsak ile C.A. ve B.A. arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada boynuna bıçak darbesi alan Balsak kanlar içerisinde yığılırken, çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Balsak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Balsak'ın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen 2 şüpheli ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahmet Balsak ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Ahmet Balsak'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Günel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Acımız büyük… İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürümüz, değerli mesai arkadaşımız Ahmet Balsak uğramış olduğu hain bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabırlar diliyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası belediyesi #cinayet #ölüm
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