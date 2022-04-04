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Kuşadası'nda iş yeri ve meskenler kiraya verilecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan bazı yerler kiraya verilecek

Kuşadası'nda iş yeri ve meskenler kiraya verilecek
04 Nisan 2022 Pazartesi 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan ilanda liste halinde belirlenmiş taşınmazların kiralama işi 14.04.2022 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.

 

İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.


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