Kuşadası'nda iş yeri ve meskenler kiraya verilecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan bazı yerler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan ilanda liste halinde belirlenmiş taşınmazların kiralama işi 14.04.2022 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.

İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.



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