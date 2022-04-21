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Kuşadası'nda otel kiraya verilecek

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kuşadası ilçesi Türkmen mahallesi Eski İçmeler mevkiinde bulunan otel ve müştemilatını 20 yıllığına kiraya verecek.

Kuşadası'nda otel kiraya verilecek
21 Nisan 2022 Perşembe 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasının 4. katında bulunan ihale salonunda 10 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri dahilinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda ücretsiz olarak görülebilir.

 

9.227 m² alanda kurulu otel ve müştemilatının ilk yıl tahmini kiralama bedeli 600 bin Türk Lirasıdır.

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