Kuşadası'nda şeftali hasadı başladı

Aydın'ın şeftalisiyle ünlü Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde, yılın ilk hasadı başladı. Mersin'den sonra en erken hasadın yapıldığı Davutlar'da şeftali aroması, kokusu ve şekliyle dikkat çekiyor.

Davutlar Mahallesi'nde mandalinanın yanı sıra lezzetiyle ünlü şeftalinin bu yılki ilk hasadı yapıldı. Yaklaşık 25 bin dönüm alanda şeftali üretimi yapılırken, 20 bin ton rekolte beklendiği kaydedildi. Bölgenin en büyük üreticilerinden Melek Çengel, iki ayrı bahçesinde, İspanyol şeftalisi 'Early fresh' ve sadece Davutlar'da yetişen 'Zeynelağa' cinsi şeftalinin hasadına başlandığını belirtti. Davutlar'ın toprak ve mikro iklimi nedeniyle bu 2 şeftali türünün hasadının daha erken yapılabildiğini söyleyen Çengel, "Yıldan yıla değişse de mayıs ayının ilk haftalarından itibaren erken hasat başlıyor. Bu yıl ilk şeftali hasadımızı, 14 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Early fresh ve Zeynelağa cinsleri ile başladık. Mersin dışında, en erken hasat edilen şeftaliler Davutlar'dan çıkıyor. Mersin şeftalisi Davutlar şeftalisinden daha küçük olduğu için bizim ürünümüz daha fazla tercih ediliyor" dedi. Büyük bölümü yurt dışına ihraç edilen şeftalilerden Zeynelağa türünün özel ilgi gördüğünü söyleyen Çengel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam yıllar önce değişik şeftali türlerinin öne çıkan yönlerini bir tek cinste birleştirmek için çalışmalara başladı. 8 yıllık bir çalışma sonunda, tamamen Davutlar'a özgü, ülkemizin hatta dünyanın başka yerinde olmayan bir cins yetiştirildi. Üçten fazla türün aşılaması olan bu şeftalilere, ihracatçılar ve toptancılar ortaklaşa 'Zeynelağa' ismini verdi. Üretimi sınırlı olan erkenci bu cinsin de hasadını yaptık."