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Kütahya'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, sağanağın ardından dereler taşarken, yüzlerce dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı. Karaköy’de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan piknik ve balık tesisi de sular altında kalırken, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kütahya'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
06 Nisan 2021 Salı 15:43

Domaniç ilçesine bağlı Domurköy, Çakıl, Ilıcaksu, Bükerler, Çiftlik, Aksu, Çokköy, Karaköy, Kozcağız, Güney ve Saruhanlar köylerinde şiddetli yağmurun ardından birçok derede taşkın meydana geldi. Derelerin çevresinde bulunan tarım arazileri ise sular altında kaldı. Saruhanlar köyündeki sera, kullanılamaz hale geldi. Karaköy’de de Recep Özdemir’e ait, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan piknik ile balık tesisi de taşkında hasar gördü.

Recep Özdemir, 15 yıldır böyle taşkın yaşamadıklarını belirterek, “İşletmemiz pandemiden dolayı zarar gördü. Bir de afetten dolayı bayağı zarar gördük. 15 yıl önce de böyle taşkın yaşamıştık. Piknik alanımız, balık havuzlarımız, masa ve sandalyelerimiz selden zarar gördü” dedi.

Derelerin ıslah edilmesi gerektiğini belirten Çakıl köyünün muhtarı Gökhan Okumuş ise “Son yağışlarla birlikte dere boyundaki bütün köylerde tarım arazileri, selden zarar gördü. Zararın giderilmesi için destek bekliyoruz” diye konuştu.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kütahya yağmur #sağanak yağış #domaniç #tarım
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