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Kütahya'da inanılmaz olay! İki küçük çocuğu arabada bıraktılar!

Kütahya'da inanılmaz olay! İki küçük çocuğu arabada bıraktılar!
10 Şubat 2022 Perşembe 11:10

Kütahya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Otomobilde tartışan çift, çocuklarını arabada bırakarak oradan ayrıldı. Arabada 2 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu görenler ise durumu polise haber verdi. Küçük çocuklar kurtarılırken anne ve baba da birbirini suçladı


Dumlupınar Mahallesi, Adiller Caddesi'nde park halindeki 26 AAS 680 plakalı otomobilde 2 çocuk olduğunu görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri, otomobilin kapısını açarak S.Ö. (5) ve H.H.Ö.’yü (2) kurtardı. Üşüdükleri ve korktukları görülen çocuklar, sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Sağlık ekipleri de ceketlerini çocuklara verip ısıttı. Çocukların ihbardan 3 saat önce otomobilde bırakıldığı tespit edildi.

UZUN SÜRE KAPIYI AÇMADI

Bu sırada polis ekipleri, R.Ö.'ye ulaşmaya çalıştı. Dakikalarca zili çalan ekipler, uzun süre sonra kapıyı açtı. Polisin çocuklarını sorması üzerine R.Ö., "Çocuklar arabadaydı, anneleri de yanındaydı. Eve çıktım, uyumuşum" cevabını verdi.

R.Ö. ve olay yerine gelen Ş.K. ve 2 çocuk emniyete götürüldü. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde ifadesi alınan R.Ö., dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.K.'yi suçlayarak, "Eve çıktım, anneleri otomobilde yanlarındaydı" dedi. Anne Ş.K. ise, "Otomobilden çıktım, oradan ayrıldım. Babaları otomobilde yanlarındaydı" diyerek ifade verdi.

Çocuklar annelerine teslim edilirken, olayla ilgili R.Ö. ve Ş.K. hakkında soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #çocuk #çocuk araba #arabada unutulan çocuk
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