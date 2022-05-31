KAMYON KASASINDAN 92 KAÇAK ÇIKTI
KAMYON KASASINDAN 92 KAÇAK ÇIKTI
0
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
0
15 KADINI HAMİLE BIRAKTI AMA...
15 KADINI HAMİLE BIRAKTI AMA...
0
MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA
MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA
0

Kütahya'da kamyon kasasından 92 kaçak göçmen çıktı!

Kütahya'da, polis ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 3'ü çocuk 92 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü Mustafa K. ise gözaltına alındı

Kütahya'da kamyon kasasından 92 kaçak göçmen çıktı!
31 Mayıs 2022 Salı 15:46

Kütahya- Eskişehir yolundaki polis noktasında uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine Mustafa K.'nin kullandığı kamyonu durdurdu. Araçta yapılan incelemede; kamyonun kasasına gizlenen, çoğu Pakistan ve Afganistan uyruklu, 3'ü çocuk 92 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kaçak göçmen #kamyon kasası
Önceki Haber
UNESCO sertifikalı jeoparka çöp döktüler!
Sonraki Haber
Kütahya'da kamyon kasasından 92 kaçak göçmen çıktı!
UNESCO sertifikalı jeoparka çöp döktüler!
UNESCO sertifikalı jeoparka çöp döktüler!
0
Uşak'ta acı kaza: Otomobilin çarptığı iki üniversiteli genç kız hayatını kaybetti
Uşak'ta acı kaza: Otomobilin çarptığı iki üniversiteli genç kız hayatını kaybetti
0
Arkadaşlarından damada şaka! 55 kilo ağırlığında...
Arkadaşlarından damada şaka! 55 kilo ağırlığında...
0
Su kuyusu ararken bulundu! Siyah ve yanıcı...
Su kuyusu ararken bulundu! Siyah ve yanıcı...
0
Bodrum'da kaybolan kadın ormanda bulundu
Bodrum'da kaybolan kadın ormanda bulundu
0
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.