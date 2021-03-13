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Liseli genç kazara kendini vurdu!

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Galip Efe Kocabaş, babasına ait av tüfeği ile oynarken kazara kendisini göğsünden vurarak hayatını kaybetti

Liseli genç kazara kendini vurdu!
13 Mart 2021 Cumartesi 12:40

Denizli Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan liseli Galip Efe Kocabaş, dün okuldan evine gelip, odasına girdi. Ardından da babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı. İddiaya göre tetiğe yanlışlıkla dokunan Kocabaş, göğsünden vuruldu. Silah sesi üzerine odaya koşan hemşire anne oğlunu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Galip Efe Kocabaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Liselinin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çivril #ölüm
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