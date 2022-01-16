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Manisa'da altyapı çalışmalarında göçük: 1 ölü, 3 yaralı

16 Ocak 2022 Pazar 08:47

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte, işçi Ahmet Çolak (25) ile onu kurtarmaya gelen 3 itfaiye eri toprak altında kaldı. 3 itfaiye eri meslektaşları tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılırken, Çolak'ın ise cansız bedenine ulaşıldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı süren 6'ncı etabındaki kanalizasyon altyapısı çalışmaları sırasında, dün saat 16.45 sıralarında dolgu alanında göçük meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi işçilerinden Ahmet Çolak, kanalizasyon borularının döşendiği yaklaşık 5 metre derinliğindeki dolgu alanında toprak altında kaldı. Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çolak'ı kurtarmak için itfaiye erleri Halil İbrahim Kaçar, Burak Arga ve Namık Çetintaş dolgu alanına girdi. Bu sırada ikinci bir çökme daha meydana geldi. Çolak'ı kurtarmak isteyen 3 itfaiye eri de toprak altında kaldı. Meslektaşları, 3 itfaiye erini toprak altından güçlükle kurtardı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 itfaiye eri sağlık ekiplerince Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Ahmet Çolak'ın (25), 3,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Çolak, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Van’ın Muradiye ilçesinden Manisa’ya çalışmak için geldiği öğrenilen Çolak'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #osb #ölüm #işçi ölüm #göçük ölüm
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