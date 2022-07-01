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Manisa'da göçük! Toprağı elleri ile kazarak arkadaşlarını kurtardılar!

Manisa Akhisar'da kanalizasyon hattı yapımında göçük meydana geldi. Göçükte bir işçi toprağın altında kalırken, mesai arkadaşları onu kurtarmak için elleri ile toprağı kazdı. Yaralı bir şekilde topraktan çıkartılan 50 yaşındaki Lütfü Akalp hastaneye kaldırıldı

Manisa'da göçük! Toprağı elleri ile kazarak arkadaşlarını kurtardılar!
01 Temmuz 2022 Cuma 14:04

Olay, saat 10.30 sıralarında, Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan kanalizasyon hattı çalışması sırasında, 3 metre derinliğindeki kanalda göçük meydana geldi. Bu sırada kanalın içinde çalışan işçilerden Lütfü Akalp, bir anda toprak yığını altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer işçiler ise ekipler gelene kadar Akalp'i kurtarmak için toprağı elleriyle kazdı. İşçiler, Akalp'in boynunu topraktan çıkarıp, nefes almasını sağladı. Alana ulaşan itfaiye ekipleri de Akalp'i toprak altından çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan Lütfü Akalp, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #göçük #kanalizasyon göçük
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