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Manisa'da iki aile kavga etti: 1 ölü, 3 ağır yaralı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Manisa'da iki aile kavga etti: 1 ölü, 3 ağır yaralı!
27 Temmuz 2021 Salı 15:03

Beşeylül Mahallesi'ndeki Kuyucak Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin gençleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavgada ağır yaralanan Doğan P. (22), Fehmi P. (32), Halil Y. (21) ve Yusuf P. (20) hastaneye kaldırıldı. Yusuf P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan Serdar Y. (23), Reşat Y. (21) ve Fırat P. (21) yakalandı. Şüpheli Kahraman Y'nin (27) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek için Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekibi de olay yerine sevk edildi.

Öte yandan Manisa'da tedavilerine devam edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #kavga #ölüm #alaşehir kavga
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