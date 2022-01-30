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Manisa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Fahrettin Akbaş (25) yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi yaralandı

Manisa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
30 Ocak 2022 Pazar 15:37

Kaza, saat 02.30 sıralarında kırsal Halıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrettin Akbaş, kullandığı 45 FA 645 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir arazinin duvarına çarparak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü Akbaş ile yanındaki arkadaşları Fatih Aytaç (27) ve Cafer Gürel (26) yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cesedi, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm #trafik kazası
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