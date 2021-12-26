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Manisa'da kaza: 2 kişi öldü

Manisa'da kaza: 2 kişi öldü
26 Aralık 2021 Pazar 08:55

Manisa'nın Kula ilçesinde bir minibüs TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada minibüste bulunan Uğur Atalan ve Erbin Aktaş hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Uğur Atalan  idaresindeki 45 RA 5887 plakalı minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeki İlhan Çetil idaresindeki 31 V 5644 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler Uğur Atalan ve Erbin Aktaş'ı sıkıştıkları minibüsten çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atalan ve Erbin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Atalan ve Erbin'in cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma merkezini götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm #trafik kazası #kula kaza
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