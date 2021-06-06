Manisa'da kaza: Evli çift öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ali Kocabaş (69) ve Makbule Kocabaş (61) hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Alaşehir- Kula yolu Türkmenköy mevkiinde meydana geldi. Kula ilçe merkezi yönüne giden Ali Kocabaş yönetimindeki 45 RA 0646 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Hasan Ali Kaçan'ın kullandığı 35 AKR 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Kocabaş'ın eşi, 2 çocuk annesi Makbule Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kocabaş da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.