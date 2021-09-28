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Manisa'da kaza: İki kardeş öldü!

Manisa Turgutlu'da bir kamyon otomobille çarpıştı. Kazada iki kardeş hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı

Manisa'da kaza: İki kardeş öldü!
28 Eylül 2021 Salı 11:24

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre salihli'den Turgutlu yönüne giden Erdal Altan'ın kullandığı kamyon, Akçapınar Mahallesi girişi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyon burada bulunan Osman Gürkan yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile iki araç da savrularak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenler durumu hemen polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpışmanın etkisi ile otomobilden fırlayan 49 yaşındaki Osman Gürkan ve ağabeyi 53 yaşındaki Ali Gürkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.  Yaralanan kamyon şoförü Altan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gürkan kardeşlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa kaza #manisa kaza ölüm #trafik kazası
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