Manisa'da korkunç olay: 4 genç ölü bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç ölü bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor

Manisa'da lise yıllarından arkadaş olduğu öğrenilen 4 genç, dün saat 17.00 sıralarında başlarında vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre olay Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi. Gençlerin bulunduğu bölgede silah seslerini duyan vatandaşları durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, 4 genci aracın yayında yan yana yatar vaziyette ölü buldu. Savcının incelemesinin ardından 24 yaşındaki Neşet Dalgın, 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal ve 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

4 gencin ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre 3 gencin av tüfeği ile vurulduğu, Ümit Zangal'ın ise yapılan incelemede üzerinde bir silah yarası olmadığı tespit edildi. Zangal'ın boynunun normalden daha oynak olduğu belirlendi. Öte yandan olayda kullanılan silahın da Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu öğrenildi.

Olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu ise henüz belirlenemezken, jandarma ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.