Manisa'da orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Akhisar'ın kırsal Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 söndürme helikopteri, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplere köylüler de destek veriyor.

10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına takviye olarak 2 arazöz daha gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm orman zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



