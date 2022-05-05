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Manisa'da otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı!

Manisa'da otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı!
05 Mayıs 2022 Perşembe 09:16

Manisa Kula'da bir otomobil kontrolden çıkıp takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı


Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarındaki rampalarda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Demirel(36) idaresindeki 64 AAL 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, takla atıp yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan yolcular, sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile dışarı çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Ramazan Demirel ve yolcu olarak bulunan Kadriye Demirel(29), Hatice Kübra Demirel(10), Eymen Demirel(7), Eren Demirel(6), Fadime Baysal(53), Mehmet Ali Baysal(53) ve İbrahim Baysal(20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki ilçelerdeki hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Eymen Demirel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kula #kaza #ölüm #trafik kazası #kula kaza
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