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Manisa'da otomobil TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı

Manisa'da otomobil TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
02 Aralık 2022 Cuma 12:38

Manisa'da, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı ve 2 kuzenin öldüğü kazada ağır yaralanan Kazakistan uyruklu Dılan Kurbanova (28) da hayatını kaybetti. Ukraynalı Valerııa Surzhenko'nun (29) ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, İzmir- İstanbul yolunun Saruhanlı- Akhisar 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ferit Özpolat'ın (48) kontrolünden çıkan 07 ANZ 857 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ali Bozgeyik yönetimindeki 01 ADV 168 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın altına girdi. Kazada sürücü Özpolat ile kuzeni İzzet Özpolat yaşamını yitirdi. Otomobildeki Ukrayna uyruklu Valerııa Surzhenko ile Kazakistan uyruklu Dılan Kurbanova da ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kazakistanlı Kurbanova da hayatını kaybetti. Ukraynalı Surzhenko'nun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan TIR şoförünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm
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