Manisa'da traktör devrildi, sürücü öldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, seyir halindeyken devrilen traktörden savrulan sürücü N.D. (54), olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Kırsal Hatıplar Mahallesi'nde meydana geldi. N.D., tarlasını sürdüğü sırada arazinin eğimli olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada devrilen traktörden 5 metre uzaklığa savrulan sürücü, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede, N.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.