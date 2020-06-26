Manisa merkezli deprem mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İzmir'in Ödemiş ilçesinde deprem anı, bir mağazanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Manisa merkezli deprem mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı
26 Haziran 2020 Cuma 13:12

Görüntülerde hırdavat, züccaciye, hediyelik eşya ve temizlik ürünlerinin satıldığı mağazanın raflarında yer alan bazı ürünlerin, devrildiği ve içeridekilerin dışarıya çıktığı görülüyor. Mağaza sahibi Ertuğrul Çitil, yaptığı açıklamada, depremin korkuttuğunu dile getirerek, "Deprem anında bazı eşyalarımız devrildi. Çalışanlarımız hem de müşteriler büyük bir panik içinde kendilerini dışarıya attılar." ifadelerini kullandı. Çalışanlardan Gülizar Ceylan da eşyaların düşmesiyle paniğin yaşandığını söyledi.

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