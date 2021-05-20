Market sahibi aracında ölü bulundu!

Aydın'da market sahibi Serkan Alataş aracında ölü bulundu. Jandarma Alataş'ın ölümünü şüpheli buldu

Olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün saat 17:30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre evinin önündeki araçta hareketsiz duran 38 yaşındaki Serkan Alataş'ın komşuları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Alataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alataş'ın ölümü şüpheli bulunurken, jandarma da olayla ilgili bölgede incelemede bulundu. Alataş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Alataş'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise üzüntü yaşadı.

Evli ve market sahibi olduğu öğrenilen Alataş'ın ölümü üzerine jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.