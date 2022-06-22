Marmaris'te ciğerlerimiz yine yanıyor! Havadan müdahale başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan yangın devam ediyor. Kısa sürede geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale ediyor. Dün akşam ara verilen hava müdahalesi bugün yeniden başladı

Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA'nın da katıldığı, 12 takviye TOMA'nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.

OGM: BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğü belirtilerek "Muğla Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz buradayız. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle çalışıyoruz" denildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise 1393 personelle yangına müdahale edildiği vurgulanarak "Bölgede devam eden çalışmalarda; 592'si OGM personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinası görevlendirilmiştir. AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı ile 2 adet mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK SON DURUMU PAYLAŞTI

Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili Muğla Valiliği tarafından son durum paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdahalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir."

Ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, ilk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü.



YANGIN 200 HEKTAR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Söndürme çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ekiplerin yoğun mücadele sürdürdüğünü belirterek, "Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimizı ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanına iniş yaptık, oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde 1-2 tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.

Bakan Kirişci, gün ağarmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçak ile söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanacağını bilgisini paylaşarak, "Havanın kararmasıyla birlikte malesef hava araçlarımızı 45- 50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de 1600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi." ifadesini kullandı.

'YERLEŞİM SYERLERİNE 4 KİLOMETRE MESAFE VAR'

Alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgeleri ile ilgili önlemlerin alındığını ifade eden Bakan Kirişci, "Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3.5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" diye konuştu.

HAVADAN MÜDAHELE BAŞLADI



Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını gece boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla ilgili havadan müdahale durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı.