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Marmaris'te yanan alanlar görüntülendi! Yürek yakan görüntüler!

Muğla Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, yanan alanlar ise drone ile görüntülendi

23 Haziran 2022 Perşembe 10:40

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #marmaris #orman yangını #yangın
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