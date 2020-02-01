Merkezefendi'ye 2 kardeş birden geldi

Merkezefendi Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilen Babadağ ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı belediyeleri ile 'Kardeş Belediye' anlaşması protokolü törenle imzalandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz, Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun ile CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri katıldı. Başkan Doğan protokolün; Babadağ ve Dazkırı arasında dostluğu ve uyumu geliştirmek, kültürel, sportif ve ekonomik alanlarda karşılıklı iş birliğini teşvik etmek amacı ile düzenlendiğini söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Meclisten aldığımız yetkiye dayanarak Babadağ ve Dazkırı Belediyesi ile 'kardeş belediye protokolü' imzalıyoruz. Ali Başkanımla aynı şehri temsil ediyoruz, sınır komşusuyuz. Bu anlamda ikili ilişkileri geliştirdik, önümüzdeki dört yılı beraber en iyi şekilde geçirmek için bu protokolü imzalıyoruz. Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan da deneyimli bir başkan. Dazkırı da hizmet destanları yazan ve sosyal belediyecilik örneğini başarılı bir şekilde gösteren İsmail Başkanımızla da bu protokolü imzalıyoruz" dedi.

Mutlu olduk

Başkan Atlı, "Şeniz Doğan Başkanımızla yaptığımız görüşmelere istinaden meclis kararlarını almıştık. Tabii ki burada bu protokolü imzalamamızdaki temel sebepler ortak projeler geliştirmek. Merkezefendi projelerine destek vereceğiz, her zaman yanlarında olacağız" dedren, Başkan Taylan da şunları söyledi: "Merkezefendi ile kardeş olma şansı ayrı bir mutluluk. CHP'den seçilmiş belediye başkanlarıyız. Ben çok güzel ve başarılı çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Bunu Merkezefendi'de daha da başaracağımızı daha da ilerleteceğimizi düşünüyorum. Başkanımıza ve meclis üyelerimize, meclis kararı alarak bizi kardeş belediye olarak kabul ettikleri için teşekkür ediyorum."