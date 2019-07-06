Milli parka atlı tim koruması

"Başak", "Ayperi" ve "Ülkem" isimli atlar, Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda göreve başladı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından getirilen "Başak", "Ayperi" ve "Ülkem" isimli atlar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde göreve başladı.

Koyları ve endemik bitkileriyle dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, sezonun başlamasıyla 15 kilometrelik koy ve sahillerin güvenliğini sağlamak için Nevşehir'den 3 at getirildi.

Biri kadın astsubay, diğeri de uzman çavuş olmak üzere 2 askerin biniciliğini yaptığı atlar, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Aydınlık, İçmeler, Kavaklıburun, Karasu koy ve sahillerinde belirli aralıklarla devriye geziyor.

Güvenliği sağlayan atlı timler, tatil için gelenlerin de ilgi odağı oluyor. Bazı vatandaşlar atlarla fotoğraf çektiriyor.