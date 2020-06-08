Milyon dolarlık yatlar koylarda

Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla'nın el değmemiş koylarını mesken tutan milyon dolarlık lüks yatlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla mavi sularla buluşmaya başladı.

Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla, lüks yatlarla deniz turizmini hareketlendirecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz turizminde hareketlilik yaşanıyor. Bin 484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin birçoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkıyor. Sahipleri arasında yerli ve yabancı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda lüks yat, Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla koylarını mesken tutmaya başladı. Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen lüks yatlardaki misafirler, sessiz bir ortamda denize girerek günün yorgunluğunu atıyor.

Bakımlar tamam

Türkiye'nin en önemli mavi tur merkezlerinden Marmaris ilçesindeki marinalara çekilen, fiyatları milyonlarca doları bulan lüks yatlar ve tekneler de bakım ve onarımdan geçirildi. Dış ve iç yüzey onarımından elektronik sistemlerine, motorlarından koltuklarına, mutfağından perdelerine kadar kışlık bakımları yapılan yatların son olarak boyaları yapılarak turizm sezonuna hazır hale getirildi. Türkiye'nin karada en büyük yat kapasiteli marinalarının bulunduğu, Güney Ege'nin mavi tur merkezi ilçede, kış boyunca bakımı yapılan yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.

Hareketlilik artacak

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, yaptığı açıklamada, Marmaris'in yat bakımı ve marinacılık açısından çok zengin olduğunu söyledi. İlçede yaklaşık 2 bin 500 yat kapasitesi olduğunu aktaran Bağlı, şöyle devam etti: Özel ve ticari yatlar dahil ilçemizde 2 bin 500 kapasitemiz mevcut. 2 bin 500 yat kış boyu sezona hazırlandı. 1 Haziran itibarıyla yatların tam kapasite, günübirlik tur teknelerin yüzde 50 kapasiteyle seferlere çıkmasına izin verildi. Yatların sezon hazırlıkları bitti. Denize inmeye başladı. Son hazırlıklar yapılıyor, bakımını bitiren denizle buluşuyor. Bağlı, Marmaris'te altyapısı tamamlanmış 4 marina olduğunu belirterek, "Bu marinalar Akdeniz'de isim yapmış marinalar. Yeterli altyapı, kışlama, bağlama ve bakım, tamir için imkanları mevcut. Yatların bakım onarım ve kışlama harcamaları bölgemizde ciddi bir gelir kaynağı." dedi.

Koy sayısı çok fazla

İleriki günlerde hareketliliğin daha da artacağına inandıklarını vurgulayan Bağlı, "Yatlar, diğer konaklama tesisleriyle kıyaslandığı zaman daha izole, daha temiz bir ortam sunuyor. İzole bir tatil için en ideal mavi tur ve yat turizmi. Daha nezih ve sakin bir tatil için deniz turizmi tercih edilmeli." diye konuştu. Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ ise Türkiye'nin yat bakım ve onarımında dünyada adından söz ettirdiğini söyledi. Yatların bakım ve onarımlarının uluslararası standartlarda yapıldığına işaret eden Özatağ, yatların kış aylarında ekonomik yaşama da ciddi boyutta katkıları olduğunu ifade etti.

Turizmci Özay Akdoğan ise salgın sürecinde uzun süre evlerinde kalan insanların bölgeye özlem duyduklarını dile getirdi. Artık denizle buluşma zamanının geldiğini belirten Akdoğan, "Mavi yolculuğun merkezi olarak kabul ettiğimiz Gökova ve Göcek, koylarımızın en çok yoğunluk yaşanacağı yerlerden. Türkiye'de güvenli şekilde mavi yolculuk yapılacak koy sayısı oldukça fazla. Misafirler kentteki el değmemiş bakir koylarda en güzel şekilde tatilini geçirebiliyor." dedi.