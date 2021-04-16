PATRONUNU PASPASLA DÖVDÜ!
PATRONUNU PASPASLA DÖVDÜ!
0
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 8 ÖLÜ!
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 8 ÖLÜ!
0
NEHİRDEN SÜT AKTI!
NEHİRDEN SÜT AKTI!
0
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
0

Minibüsten kan aktığını gören polisi aradı!

Afyonkarahisar'da kan sızdığı ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin kontrol ettiği minibüsten sakatat çıktı

Minibüsten kan aktığını gören polisi aradı!
16 Nisan 2021 Cuma 15:11

Erenler Mahallesi 2751 Sokak’ta park halindeki 34 LB 8748 plakalı panelvan tipi minibüsten sokağa kan aktığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin sahibinin H.Y. olduğunu belirleyip, telefon açarak aracın yanına çağırdı. Polis gelen H.Y.'ye, kapıları açmasını söyledi. H.Y. ve polis ekipleri, aracın sıkışan kapılarını açmak için bir süre uğraştı.

Sonunda kapısı açılan araçta sakatat olduğu görüldü. H.Y.'nin, çevre kentlerden topladığı sakatatı Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki köpek maması yapan bir fabrikaya getirdiği öğrenildi. Geç saatlerde kente gelen H.Y.'nin, minibüsü park ettiği bölgedeki bir apartta kaldığı, şoklanan sakatatın buzlarının çözülmesi sonucu araçtaki kanın sokağa aktığı belirlendi.

H.Y.'ye, çevreye kirlettiği gerekçesi ile Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #kan damlayan araba #arabadan kan aktı
Önceki Haber
Karaburunlu depremzedeler: Kira desteğini hâlâ alamadık!
Sonraki Haber
Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
0
Vahşi cinayeti böyle anlattı: Öldüğünü anlamama rağmen...
Vahşi cinayeti böyle anlattı: Öldüğünü anlamama rağmen...
0
Kuşadası sahilinde şaşırtan görüntü!
Kuşadası sahilinde şaşırtan görüntü!
0
Manisa'nın tek kadın otobüs şoförü işten çıkartılmıştı. Konuyla ilgili açıklama geldi
Manisa'nın tek kadın otobüs şoförü işten çıkartılmıştı. Konuyla ilgili açıklama geldi
0
Hastanenin 3. katından düşen koronavirüs hastası öğretmenden acı haber!
Hastanenin 3. katından düşen koronavirüs hastası öğretmenden acı haber!
0
Datça'ya tsunami uyarısı!
Datça'ya tsunami uyarısı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.