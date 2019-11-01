Mobil radarla tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi kıyılarından yasa dışı geçiş için lastik botla denize açılan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik mobil radarıyla tespit edilerek, yakalandı.

Mobil radarla tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı
01 Kasım 2019 Cuma 11:38

Sahil Güvenlik mobil radarı ile çarşamba günü saat 23.40'ta, Menderes'in Özdere Mahallesi açıklarında bir grup göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta; 7'si Angola ve 2'si Kongo uyruklu olmak üzere 9 kaçak göçmen yakalandı. 1'i erkek, 1'i kadın ve 7'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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