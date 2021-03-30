Mobilya sektöründe bir dijital devi

Dijital reklamcılık ve markalaşma alanında yıllardır adından söz ettiren Genç Girişimci ve İş İnsanı Alican Esen, yeni mobilya ve dekorasyon markasıyla diğer sektörlerde de kendini gösteriyor

Neredeyse tüm zamanımızı evlerimizde geçirdiğimiz bu üzücü ve zor dönemde, yaşam alanlarımızı düzenlemek ve güzelleştirmek hepimize iyi geliyor. Küçük bir objeden, büyük bir koltuğa kadar tüm dekorasyon fikirleri hayatımıza yeni enerjiler katıyor. Bu dönemin yükselen yıldızı olan dekorasyon ve mobilya sektöründe de yeni oyuncular yerini alıyor.



Baba mesleğinden aldığı deneyim ve ilhamı, imzasını attığı dijital dünyanın sıra dışı fikirleri ile birleştiren Alican Esen, yeni markasıyla ülkemizdeki yüksek potansiyeli görerek yatırımlarını bu yönde devam ettiriyor. İlk showroomunu İzmir’de bir Avm’de açarak, özellikle bu zor dönemde darbe almış alışveriş merkezlerine de destek oluyor. Evinizin her köşesi için lüks ve yaratıcı tasarımlar bulabileceğiniz marka, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 5 mağaza açmayı hedefliyor.



Alican Esen, dijital dünyadaki gücünü mobilya markasına da yansıtıyor. Dijital reklamcılık sektöründe Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren ajansı ile yeni markasını da Türkiye sınırları dışına taşımayı planlıyor.