Motor arızası yapan botlardaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Bodrum açıklarında sürüklenen 4 lastik bottaki 88 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Aynı bölgede 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 4 lastik bottaki 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, botlardaki Suriye, Filistin, Mısır, Myanmar, Güney Afrika, Kongo, Nijerya, Irak ve Senegal uyruklu 88 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı bölgede hareket halindeki 2 lastik botta bulunan 52 düzensiz göçmeni de yakaladı. Sahil Güvenlik botlarıyla karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 140 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.