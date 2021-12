Motosiklet yüzünden tartıştığı oğlunu bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde M.E. (45) motosiklet nedeniyle tartıştığı oğlu B.E.'yi (17) bıçaklayarak yaraladı

Olay, gece yarısı Turgutlu'nun kırsal Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. oğlu B.E.'yi çok sık motosiklet kullandığı için uyardı, tartışma çıktı. M.E., oğlu B.E.'yi sağ bacağından bıçaklayarak yaraladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan B.E. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, baba M.E.'yi gözaltına aldı. M.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.