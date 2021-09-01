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Muğla çocuk evinde cinsel istismar skandalı!

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde, 4-5 yaşlarındaki iki çocuğun birbirlerine cinsel münasebetlerde bulunduğu iddia edildi

Muğla çocuk evinde cinsel istismar skandalı!
01 Eylül 2021 Çarşamba 10:56

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ilk kabul biriminde 4 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun birbirlerine cinsel davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Durumu fark eden görevliler kurumun yetkililerine bildirdi. Kurum yetkilileri de polise haber verdi.

ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINDI

Gelen polis ekipleri, cinsel istismar olayından sorumlu olduğu belirtilen M.D.Ç. (15), B.F.Z. (15) ve S.Ş. (12) adlı çocukları gözaltına aldı.

Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yağcı, açıklamada şu ifadeleri kullandı:"28 Ağustos tarihinde Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ilk kabul biriminde 2016 doğumlu A.Ö. ve 2017 doğumlu S.N.K'nin birbirlerine cinsel davranışlarda bulundukları ve çıplak vaziyette görüldükleri, söz konusu cinsel istismar olayının gerçekleşmesinden sorumlu kişilerin 2006 doğumlu M.D.Ç., 2006 doğumlu B.F.Z. ve 2009 doğumlu S.Ş. olduğu kurum amiri tarafından bildirilmesi üzerine öğrenilmiş ve derhal olayla ilgili soruşturma başlatılarak M.D.Ç., B.F.Z. ve S.Ş. gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #muğla taciz #muğla çocuk evi istismar
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