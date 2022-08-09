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Muğla'da aşırı hız kazası: 2 kişi öldü!

Muğla'da aşırı hız kazası: 2 kişi öldü!
09 Ağustos 2022 Salı 18:26

Muğla'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye düşen otomobilde sürücü Durmuş Tunç (41) ve arkadaşı Merve Önder (25) hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 02.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis dalgıçların sudan çıkardığı sürücü Tunç ile araçtaki arkadaşı Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Fethiye'de elektrik ustası olan Durmuş Tunç ile Merve Önder'in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #trafik kazası #aşırı hız
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