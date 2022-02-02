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Muğla'da camiye yıldırım isabet etti!

Muğla'da, öğle namazına yarım saat kala yıldırım isabet eden camide, hasar meydana geldi. Cami ve çevresinin bu sırada boş olmasıyla olası facia önlendi

Muğla'da camiye yıldırım isabet etti!
02 Şubat 2022 Çarşamba 15:33

Menteşe ilçesinde dün başlayan kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Camisi'ne, saat 13.00 sıralarında, öğle ezanına yaklaşık yarım saat kala yıldırım isabet etti. Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasar oluşurken, kapı ve pencerelerin camları kırıldı. Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Cami ve çevresinin bu sırada boş olmasıyla olası facia önlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #cami #Yıldırım
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