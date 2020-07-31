Muğla'da emniyet müdürü, dalış sırasında cep telefonu buldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Aydın'ın Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes ile 12 yaşındaki kızı, 15 gün önce kaybolan telefonu denizden çıkararak sahibine ulaştırdı.

Muğla'da emniyet müdürü, dalış sırasında cep telefonu buldu
31 Temmuz 2020 Cuma 13:41

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı da olan Erciyes, kızı Sümeyye ile Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde denize girip, dalış yaptı. Denizde su geçirmez kılıf içinde elektronik bir cihaz olduğunu fark eden Sümeyye, durumu babasına anlattı. Bunun üzerine yaklaşık 5 metre derinlikteki telefonu dalış yaparak çıkaran emniyet müdürü Erciyes, su almadığı ve çalışır vaziyette olduğu tespit edilen telefonu sahibine ulaştırdı. Baba ile kızı, bölgeye gelen İhsan Derman'a telefonu teslim etti. Yaklaşık 15 gün sonra yeniden telefonunu eline almanın mutluluğunu yaşayan Derman, Erciyes ailesine teşekkür etti.

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