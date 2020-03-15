Muğla'da kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Annevan Der Veen, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen Der Veen, deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düşerek yaralandı. Turistin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi. Der Veen'e ulaşan tim, yaralıyı sedyeye koyarak kıyıya yanaşan sahil güvenlik botuna taşıdı. Botla koyda bekleyen ambulansa götürülen ve sol bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hollandalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.