Muğla'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.

Muğla'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
26 Ekim 2019 Cumartesi 14:36

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli motorize polis ekibi, Kötekli Mahallesi'nde C.Ç'nin kullandığı 31 YP 130 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletteki polis memurları Cafer Gedik ve Mesut Yılmaz Akyol, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada, meslektaşları, yaralı polislerin elinden tutarak destek olmaya çalıştı. Kaza yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini ileterek bilgi aldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, bir saat süren çalışmaların ardından yeniden açıldı.


Kaynak: AA
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