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Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü, tarım arazileri su altında kaldı

Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
26 Ocak 2021 Salı 13:30

Muğla'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaştı. Buna bir de ardından başlayan sağanak yağmur eklenince hayat olumsuz etkilendi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de şiddetli sağanak yağmur nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar dereye döndü. Yeniköy Mahallesi'nde yollarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

TARIM ALANLARI SU ALTINDA

Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Menteşe ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oluyor.

İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Karamehmet Mahallesi Tütüncüler Sokağı’ndaki müstakil evin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araçta hasar oluştu.

Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #tarım alanları #yağmur
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