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Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisine çarptı: 3'ü ağır 30 yaralı

Muğla'da şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü karşı yönden gelen öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada tur otobüs sürücüsü hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi

Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisine çarptı: 3'ü ağır 30 yaralı
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:45

Kaza, saat 07.30 sıralarında Muğla- Denizli kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Denizli'ye giden içinde 41 Rus ve Ukraynalı turistin bulunduğu 01 ET 48 plakalı tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar (54), direksiyon başında kalp kriz geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs şerit ihlali yaparak, karşıdan gelen Cihan Duran (44) yönetimindeki 48 AAY 328 okul servisi ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde tur otobüsü şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tur otobüsü şoförünün kalp krizinden mi yoksa kaza nedeniyle mi öldüğünün tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #muğla kaza #trafik kazası #muğla tur otobüsü kaza
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