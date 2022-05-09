Nikahta ilginç görüntüler! Gelin damadı yere serdi

Denizli'de her ikisi de judo antrenörü olan çiftin nikah töreninde ilginç görüntüler yaşandı. 23 yaşındaki gelin Ümran Şahbal, nikah öncesi 'evet' demeden önce kendisi gibi siyah kuşak sahibi Talha Enes Arıoğlu'nu gösteri maçında yere serdi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Nikah törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli Judo İl Temsilcisi Oğuz Çay, sporcular ve aile yakınları katıldı. Judo sporunu tanıtmak için salona gelinlik ve damatlığın üzerine judo kıyafetlerini giyerek giren Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, nikah öncesi gösteri maçı yaptı.

Ümran Şahbal, nikah töreninde, 'Evet' demeden önce yaptıkları gösteri maçında yine siyah kuşak sahibi eşi Talha Enes Arıoğlu'nu minderde yerden yere vurdu. Çiftin gösteri maçı törene katılanlar tarafından alkışlandı. Gösteri maçının ardından nikah törenine geçildi. Başkan Zolan'ın kıydığı nikahta çift 'Evet' diyerek, hayatlarını birleştirdi.,

Milli Judo Antrenörü Talha Enes Arıoğlu, judoyu, hayatlarının en güzel gününde temsil etmeye çalıştıklarını belirtip, "Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri, hep birlikteyiz. Zaten uzun süredir beraberliğimiz vardı. Bu süre zarfında birçok gösterilere katıldık. Yani burada yaptığımız gösteriye alışkınız. Değerli misafirlerimize mesleğimiz olan judoyu biraz tanıtma manasında küçük bir gösteri sunduk" dedi.

Ümran Şahbal ise "İkimiz aynı sporu yaptığımız için uzun süredir böyle bir şeyi planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama yine de güzel oldu" diye konuştu.