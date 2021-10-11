BOĞAZ AĞRISINA KARŞI 10 ÖNERİ
BOĞAZ AĞRISINA KARŞI 10 ÖNERİ
0
BUCA'DA BALKAN RÜZGARI ESTİ
BUCA'DA BALKAN RÜZGARI ESTİ
0
KARADAĞLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
KARADAĞLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
0
UÇAK DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ
UÇAK DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ
0

Öğrenci servisi kaza yaptı: 5 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da öğrencilere taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Feci kazada 5 öğrenci hayatını kaybederken, 5 öğrenci de yaralandı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 5 ölü, 5 yaralı
11 Ekim 2021 Pazartesi 11:12

Son dakika! Afyonkarahisar'da mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarpan okul servisi minibüsündeki 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı okul servis minibüsü, iddiaya göre, mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Minibüsün tavanı, çarpmanın şiddetiyle kopup parçalandı. Araçtaki 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen ölen öğrencilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

ÖĞRENCİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar İscehisar Çatağıl köyü Peribacaları mevkiinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında yaralanan 5 öğrenciden 4'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğü, diğerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) olduğu kaydedildi. Halen tedavisi devam eden yaralı öğrencilerin ise Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran olduğu belirtildi.

KAZAYI, ÖĞRENCİLERDEN BİRİ HABER VERMİŞ

Kaza sonrası araçta bulunan öğrencilerden birinin kendi imkanlarıyla köye ulaşarak ihbarda bulunduğu, bu öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü Adalettin Şen'in (53) ise jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar kaza #afyon kaza #öğrenci servis kaza
Önceki Haber
İzmirliler dikkat! Yağmur geliyor
Sonraki Haber
ESHOT hizmet kalitesini daha da artıracak
Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü, 1 yaralı
0
Boşanma tebligatını görünce intihar etti!
Boşanma tebligatını görünce intihar etti!
0
Damadını bıçaklayarak öldürdü!
Damadını bıçaklayarak öldürdü!
0
Sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
Sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
0
Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
0
Datça sabah saatlerinde yine sallandı
Datça sabah saatlerinde yine sallandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.