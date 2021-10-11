Öğrenci servisi kaza yaptı: 5 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da öğrencilere taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Feci kazada 5 öğrenci hayatını kaybederken, 5 öğrenci de yaralandı

Son dakika! Afyonkarahisar'da mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarpan okul servisi minibüsündeki 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı okul servis minibüsü, iddiaya göre, mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Minibüsün tavanı, çarpmanın şiddetiyle kopup parçalandı. Araçtaki 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen ölen öğrencilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

ÖĞRENCİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar İscehisar Çatağıl köyü Peribacaları mevkiinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında yaralanan 5 öğrenciden 4'ünün hastanelerde tedavisinin sürdüğü, diğerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) olduğu kaydedildi. Halen tedavisi devam eden yaralı öğrencilerin ise Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran olduğu belirtildi.

KAZAYI, ÖĞRENCİLERDEN BİRİ HABER VERMİŞ

Kaza sonrası araçta bulunan öğrencilerden birinin kendi imkanlarıyla köye ulaşarak ihbarda bulunduğu, bu öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü Adalettin Şen'in (53) ise jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.