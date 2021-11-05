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Okul bahçesinde elektrik akımına kapılan çocuk öldü!

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki okul bahçesinde oyun oynarken elektrik direğine temas eden öğrenci akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Okul bahçesinde elektrik akımına kapılan çocuk öldü!
05 Kasım 2021 Cuma 09:31

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir ortaokulun öğrencisi 13 yaşındaki D.S, arkadaşları ile okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada duvarın üstüne çıkarak elektrik direğine temas etti.

Öğrencinin elektrik akımına kapılması nedeniyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.S, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #okul elektrik #okulda elektrik çarptı #ölüm
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