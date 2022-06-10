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Ormanda yangın çıkartıp bir de selfie çekmiş!

Muğla Dalyan'da çıkan yangınla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin ise yangını çıkarttıktan sonra bir de selfie çektiği ortaya çıktı. 6 saat süren yangında 3 hektarlık alan zarar gördü

Ormanda yangın çıkartıp bir de selfie çekmiş!
10 Haziran 2022 Cuma 09:04

Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #dalyan #yangın #orman yangını
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