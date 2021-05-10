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Oruç tutmayanın başı ağrısın duası!

Eski CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'da Mesir Camii'nde hoparlörden yapılan ramazan duasında "Oruç tutmayanın başı ağrısın" cümlesi geçtiğine ilişkin bir video paylaştı

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:23

Manisa Merkez'de bulunan Mesir Camii'nde hoparlörden oruç tutmayanlara beddua edildi.

CHP 25. ve 26. dönem Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, skandal olayı Twitter hesabından duyurdu:

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Tur Yıldız Biçer, şu ifadeleri kullandı:

“Manisa Mesir Cami’mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada ‘Oruç tutmayanın başı ağrısın’ cümlesi duyuluyor. Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti. Sonucu yine buradan paylaşacağım”

Etiketler; #manisa #oruç #oruç tutmayanın başı ağrısın
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