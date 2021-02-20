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Otomobil çaya uçtu: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kontrolden çıkarak, çaya uçan otomobilin sürücüsü Uğur Şen (32), hayatını kaybetti

Otomobil çaya uçtu: 1 ölü
20 Şubat 2021 Cumartesi 09:13

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayalıoğlu Mahallesi, Çimbilik mevkisinde meydana geldi. Uğur Şen yönetimindeki 35 KA 8564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Gürdük Çayı'na uçtu. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Şen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa kaza #trafik kazası
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