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Otomobil TIR ile çarpıştı: 2 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. TIR sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı

Otomobil TIR ile çarpıştı: 2 ölü
07 Nisan 2021 Çarşamba 09:02

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya-Fethiye karayolu Urluca mevkisinde meydana geldi. Mehmet Dağlı (80) yönetimindeki 48 HB 294 plakalı otomobil, Onur Ç. yönetimindeki 48  AEY 134 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Dağlı'nın eşi Emine Dağlı (72) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine Dağlı da kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #muğla kaza #trafik kazası #ölüm
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