Otoyol gişesi inşaatında ölüm

İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Manisa'nın Soma ilçesi bağlantı yolu gişeleri inşaatında, beton dökümü sırasında beton mikserinin pompasının kırılan bomunun altında kalan Abbas Sertdemir (44), öldü.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında İzmir -İstanbul Soma gişeleri şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede beton döküm işlemi sırasında beton mikserinin pompasının bomu kırıldı. İnşaat işçisi Abbas Sertdemir, kırılan bomun altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Abbas Sertdemir'in yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Aslen Kahramanmaraşlı olan, evli ve 3 çocuk babası Sertdemir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, Sertdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.